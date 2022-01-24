Самед Сеидов избран на высокий пост в ПАСЕ

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, руководитель делегации нашей страны в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов избран первым вице-президентом Мониторингового комитета ПАСЕ.

Выборы вице-президента Мониторингового комитета состоялись 24 января в рамках прошедшей в гибридной форме в Страсбурге зимней сессии ПАСЕ.

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