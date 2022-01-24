Названо число зараженных COVID-19 учителей, учащихся и количество перешедших на «дистанционку» школ

Обнародовано количество школ и классов в Азербайджане, перешедших на дистанционное обучение.

Как сообщили в Министерстве образования, в настоящее время одна школа и 87 классов по стране продолжают обучение в дистанционной форме, передает АПА.

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Названо число зараженных коронавирусом учителей и учащихся в Азербайджане.

В Министерстве образования сообщили, что по состоянию на 23 января 2022 года число учащихся, инфицированных COVID-19, составляет 161, а число сотрудников педагогического персонала — 73.