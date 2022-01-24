ЕС выделит Украине финансовую помощь

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине €1,2 млрд в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи, сообщает ТАСС.

«Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет», — рассказала фон дер Ляйен.

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Она отметила, что в ближайшее время начнется работа над второй – более большой – программой макрофинансовой помощи, чтобы в дальнейшем поддержать усилия по модернизации Украины.