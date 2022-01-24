Песков обвинил НАТО и США в нагнетании напряженности

Заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряженность в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет», — сказал представитель Кремля в общении с журналистами в понедельник.

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«Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», — подчеркнул Песков.