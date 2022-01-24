В России курс рубля и рынок акций ушли в пике после решения США по Украине

В России начал резко падать рубль на фоне информации об эвакуации дипломатов США из Украины из-за роста угрозы российского вторжения. В ходе торгов на Московской бирже рубль просел до 78,31 и продолжил падение к евро и доллару. В последний раз американская валюта торговалась дороже достигнутого в понедельник максимума в ноябре 2020 года, когда курс доллара поднимался выше 79 рублей.

Падение рубля происходит и по отношению к евро, курс которого поднялся до 88,71 руб. Индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник обвалился на 4,37%, до 3 289,04 пункта. Долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 5,38%, до 1 326,42 пункта, передает информационное агентство ТАСС.

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Спровоцировала падение российской валюты также информация в американском издании The New York Times, по данным журналистов которого, президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Балтии и в Восточной Европе нескольких тысяч военнослужащих США, корабли и авиацию.

Российские аналитики отмечают, что фактор роста военной напряженности настолько весом, что оказывает более серьезное влияние, чем растущие цены на нефть (рост нефтяных котировок выше $88 за баррель), которые обычно положительно влияют на динамику роста российской валюты.