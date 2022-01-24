Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против РФ сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в ЕС.

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«Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.