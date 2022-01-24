Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину, передает РИА Новости.

«В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу. Но нельзя смешивать территорию альянса и Украину», — заявила Бербок журналистам на вопрос, может ли Германия, как и США, усилить военное присутствие в Восточной Европе.

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