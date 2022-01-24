Швеция опровергла информацию о планах вступить в НАТО

Швеция в настоящее время не планирует подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом в ходе совещания глав МИД ЕС завила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает «Интерфакс».

«Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказала она.

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При этом Линде напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО. Кроме того, глава шведского МИД подчеркнула, что позиция западных стран по ситуации вокруг Украины заключается в том, что за любым «вторжением» России в эту страну последует «мощный ответ».

Комментируя возможность вывоза своих дипломатов из Киева, Линде отметила, что сомневается, что когда-нибудь придется претворять это в жизнь.