Варшава и Киев обсуждают поставки вооружения Украине

Власти Польши и Украины обсуждают вопрос поставок вооружения украинской стороне. Об этом заявил в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, вопрос военной поддержки обсуждался президентами двух стран в ходе переговоров в резиденции польского лидера в Висле на минувшей неделе.

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«Они [переговоры] дали четкий сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины», — сказал Солох, подчеркнув, что Польша готова к другим мероприятиям по оказанию помощи в рамках НАТО. «Украинцам нужно вооружение, и мы также обсуждаем эту тему», — указал он.

«На сегодняшний день вопрос поддержки Украины Войском Польским не стоит», — подчеркнул глава бюро.

Отвечая на вопрос о присутствии польских солдат в Украине и их численности, Солох пояснил, что это зависит от текущих учений. «Военное сотрудничество между Польшей и Украиной включает, прежде всего, учебные миссии, в которых мы сотрудничаем, в том числе с США и Канадой. Мы отрабатываем взаимодействие украинской армии с вооруженными силами стран — союзников», — сказал он.