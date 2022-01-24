Закир Гасанов обсудил с делегацией МИД Финляндии развитие взаимных связей

24 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с генеральным директором Управления по России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии Марией Ливала, находящейся в нашей стране с рабочим визитом.

Как сообщает Минобороны, Закир Гасанов подробно проинформировал о работе, проделываемой на территориях, освобожденных после победы в Отечественной войне, а также о ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.

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Министр обороны отметил, что азербайджано-финское военное сотрудничество успешно реализуется в рамках Программы партнерства НАТО во имя мира.

М.Ливала подчеркнула важность дальнейшего развития взаимных связей между Финляндией и Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями об отношениях между нашими странами, укреплении мира и стабильности в регионе, а также по другим интересующим вопросам.