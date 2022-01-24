Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-6-8° тепла, в Баку ночью-1-3° тепла, днем-6-8° тепла.

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Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается дождь. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2°тепла.