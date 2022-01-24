В Азербайджане установлены штрафы для незаконных «парковщиков» и их покровителей

В Азербайджане установлены штрафы за организацию незаконных платных парковок на государственных и муниципальных автомобильных дорогах.

Соответствующая поправка вносится в Кодекс об административных проступках, передает Report.

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За незаконную организацию платных парковок на государственных и муниципальных автомобильных дорогах физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов, должностные лица – 500 манатов, юридические лица – 2000 манатов.