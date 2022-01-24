Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне возможного обострения ситуации в стране, говорится в рекомендации британского министерства иностранных дел, передает РИА Новости.
Посольство продолжит работу.
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«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу», — говорится в выпущенной в понедельник рекомендации.