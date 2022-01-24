В НАНА предрекли резкое сокращение популяции осетровых и лосося

«В ходе экспедиций изучаются запасы, популяция и видовой состав осетровых и других видов рыб в регионах Азербайджана.

Об этом сказал ведущий научный сотрудник Института зоологии, доктор философии по биологии Сулейман Сулейманов, передает АПА.

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Он отметил, что в результате проведенных исследований было установлено, что уровень воды в реках Кура и Араз снизился на 50-60%. В результате этого ожидается резкое сокращение запасов осетровых и лосося. Для предотвращения указанных проблем, обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана и обеспечения населения более качественными продуктами питания должны быть приняты серьезные меры. С этой целью можно использовать потенциал освобожденных от оккупации территорий».