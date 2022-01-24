Эдгар Казарян: Саркисян – единственный президент, который так и не вошел в Кремль

Армен Саркисян был единственным в истории армянского народа президентом Армении, так и оставшимся под стенами Кремля и не вошедшим внутрь, считает бывший глава аппарата Конституционного суда страны Эдгар Казарян.

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«За четыре года пребывания на посту Армен Саркисян ни разу не удостоился официального приема со стороны президента России. Даже в день Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая 2021 года, находившийся в Москве президент Армении не был приглашен ни на военный парад на Красной площади, ни на официальные мероприятия, довольствуясь возложением цветов и венков к могилам армянских генералов на московских пантеонах», — отметил он.