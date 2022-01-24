Посольство США в Беларуси призвало американцев к особой осторожности

Посольство Соединенных Штатов в Беларуси рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте американского дипломатического представительства в республике, передает ТАСС.

«Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе, — говорится в документе. — Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Беларусью».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации», — подчеркивается в заявлении. Власти США по-прежнему не рекомендуют американцам совершать поездки в Беларусь из-за «произвола в исполнении местных законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд».