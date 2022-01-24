У Саркисяна есть всего неделя на то, чтобы передумать

Президент Армении Армен Саркисян может забрать заявление об отставке в течение недели, после этого срока отставка автоматически принимается.

Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на заседании Национального Собрания.

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Напоминая положение Конституции Армении, Симонян отметил, что если президент заберет заявление об отставке в течение недели, то председатель Национального Собрания выступит с соответствующим заявлением. В противном случае его отставка будет считаться принятой и вступившей в силу.