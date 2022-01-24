Президент Армен Саркисян объявил о своей отставке, мотивировав это тем, что церемониальные полномочия, которыми наделен глава Республики Армения по действующей конституции, не позволяют ему оказывать влияние ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику государства. Но это публичная версия. Скорей всего Армен Саркисян, обладающий хорошей чуйкой, почувствовал «жаренное». Ведь он был креатурой третьего президента — Сержа Саргсяна и существовали вполне обоснованные подозрения, что назначение было осуществлено с нарушением закона (он имел и не прекратил на момент утверждения свое гражданство Великобритании).

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Армен Саргсян проявил нелояльность в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, так как поддержал требования его отставки после поражения в 44 дневной войне 2020 года. Наверное Армен Саркисян почувствовал, что час расплаты наступает и заблаговременно решил сбежать сам, до того, как будет отставлен. Ведь инициированный Николом Пашиняном процесс пересмотра Конституции оставлял Армену Саркисяну мало шансов усидеть в президентском кресле до конца своих 7-летних полномочий. Кстати это не первый случай, когда Армен Саркисян дезертирует с высокого правительственного поста. Напомню, что в далеком 1997 году, когда в Армении накалялась атмосфера между президентом Левоном Тер-Петросяном и руководителями силовых структур страны из-за различий в отношении карабахского урегулирования, Армен Саркисян, занимавший тогда пост премьер-министра, под предлогом болезни сбежал в Лондон и так и не вернулся на свой пост. Освободившее место главы правительства, кстати, занял Роберт Кочарян, впоследствии возглавивший заговор против Левона Тер-Петросяна, принудив его к отставке. Судя по всему, именно желание уклонился от опасной миссии, к которой его склоняли армянские силовики, побудило Армен Саркисян к «побегу» в Великобританию.

Истинные причины своих решений Армен Саркися вряд ли раскроет даже в последующих мемуарах. Но он так и остался чуждым элементом не только в Армянской политике, но и в обществе. Этот человек глубоко интегрирован в британский истеблишмент. Там его дом, деньги, дети и внуки. Наверное решил завершить дни в привычном комфорте и атмосфере. Вряд ли Армения будет его помнить как экс-президента, равно как и не вспоминали его недолгое нахождение на посту премьер-министра страны в конце 90 годов.

Расим Мусабеков

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