Кличко разочарован отказом Германии поставлять оружие Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выразил разочарование отказом Берлина поставлять оружие Украине, а также позицией властей Германии относительно газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в статье, опубликованной в понедельник немецкой газетой Bild.

«В Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство [Германии] продолжает придерживаться «Северного потока — 2″. Что оно не хочет поставлять оборонительное оружие и в то же время не позволяет таким государствам, как Эстония, поставлять нам оружие», — написал Кличко. «Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!» — утверждал глава городской администрации Киева.

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