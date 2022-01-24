США начали эвакуировать дипломатов из Украины

Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, говорится в опубликованном заявлении ведомства, передает РИА Новости.

«Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — следует из заявления.

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Свою рекомендацию Госдеп объяснил «угрозой военных действий со стороны России», которые могут начаться «в любой момент». При этом в Вашингтоне заверили, что посольство продолжит работать штатно.

Находящимся в Украине американцам рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Как заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа, при внезапном начале конфликта «правительство США не сможет эвакуировать американских граждан». Основываясь на этой информации, находящиеся в Украине американцы «должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну».

Госдеп также рекомендовал американцам не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль российско-украинской границы, ситуации с COVID-19 и ограниченных возможностей посольства оказать помощь гражданам США.