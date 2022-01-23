Британские чиновники разрабатывают новые рестрикции против «Северного потока — 2»

Великобритания занимается разработкой ограничений в отношении России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины, не исключается отключение России от международной платёжной системы SWIFT. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Британские чиновники разрабатывают новые рестрикции, в том числе против «Северного потока — 2», пишет РИА Новости.

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«Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания», — цитирует газета слова источника, близкого к британскому премьер-министру.

Согласно статье, премьер Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7 в целях создания «санкционной коалиции для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России (Владимира Путина)».