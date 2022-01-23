Экс-глава НАТО исключил членство Украины в организации

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер считает, что Украина не станет государством — членом альянса в «обозримом и необозримом будущем».

«В обозримом и необозримом будущем они (Украина) не станут членом НАТО», — приводит его слова RT со ссылкой на Financial Times.

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По его словам, об этом знали все те, кто принимал участие ещё в бухарестском саммите НАТО в 2008 году, на котором было принято решение, что «Украина и Грузия станут членами альянса».