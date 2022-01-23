В Армении продолжают гадать над тем, почему президент неожиданно подал в отставку

Политолог Степан Даниелян в разговоре с Sputnik назвал несколько возможных причин ухода Саркисяна: может готовиться документ, под которым он не хочет ставить свою подпись, речь может идти и о политических реформах, на которые он повлиять не может, а также отставка может быть обусловлена с процессом нормализации с Турцией, возможно, уступках в вопросе вымышленного «геноцида».

«Возможно, таким своим шагом он пытается предотвратить какие-то процессы, смешать какие-то карты», — считает он.

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Глава Демпартии Арам Саркисян в свою очередь считает, что уйти президента заставил «необоснованный» разворот в сторону примирения с Турцией.

«Формируется новая элита, без которой его разрешение невозможно. В данной ситуации, Россия, как союзник Армении, не может оставаться равнодушной», — заявил он.

