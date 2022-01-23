Коротченко: Пашинян давно лелеет мысль стать президентом

Пашинян уже давно лелеет мысль стать президентом Армении с полномочиями, которые были ранее у Кочаряна и Саргсяна в период их президентства. А должность премьер-министра станет разменной монетой, обладателя которой всегда можно отправить в отставку за провалы в финансово-экономической сфере.

Посмотрим, будет ли реализован этот план.

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Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.