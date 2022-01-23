Иранский министр прибудет в Азербайджан

Министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми завтра (24 января) посетит Азербайджан с визитом в сопровождении делегации высокого уровня.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

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По его словам, у двух стран есть крупные совместные проекты по многим направлениям. В ходе визита иранского министра стороны обсудят проекты в энергетическом, промышленном, транзитном секторах, в секторе сельского хозяйства и других сферах, пишет «Тренд».

В рамках визита иранский министр встретится с официальными лицами Азербайджана.