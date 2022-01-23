Британский МИД: Москва хочет привести к власти в Украине пророссийского лидера, им может стать Мураев

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти в Украине пророссийских политиков. Министерство иностранных дел Британии называет кандидатом Кремля на роль главы Украины бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, пишет BBC.

В заявлении главы британского МИД Лиз Трасс говорится, что «опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

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«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — говорится в ответном заявлении МИД России.

Евгений Мураев — депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах). 45-летний политик — бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев — лидер партии «НАШИ».

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в парламент. По информации украинских СМИ, он владел телеканалом NewsOne, потом основал телеканал «НАШ».

Он неоднократно высказывался за внеблоковый статус Украины и децентрализацию власти.

При этом против Мураева с 2018 года действуют российские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают кумом Путина.

«У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину», — так Мураев отреагировал на сообщение британских властей.

Британский МИД утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.

В частности, они называют первого вице-премьера Украины времен Януковича Сергея Арбузова (2012-14 годы), который недолго в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра. Также в этом списке Андрей Клюев — первый вице-премьер (2010-2012 годы) и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича.

Бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и Николай Азаров — премьер-министр Украины в 2010-2014 года — также попали в британский список.

Британский МИД утверждает, что некоторые из пророссийских политиков «контактируют с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину».