Хадиджа Исмаил: «Меня поддерживали на Западе, пока я критиковала Баку»

Оппозиционная журналистка Хадиджа Исмаил, в интервью немецкоязычному журналу «Зенит»дала понять, что была востребована на Западе, когда критиковала власти Азербайджана, но как только она высказала свою позицию по карабахскому конфликту, к ней потеряли всякий интерес.

«Некоторые люди [на Западе] говорили, что если я выступлю против Армении в вопросе Карабаха, они пожалеют, что поддержали меня. Если бы я знала об этом заранее, то сразу бы отказалась от их поддержки. Почему мне разрешено поднимать проблемы только азербайджанского правительства, но не армянского? Это не только война Алиева, это война всего азербайджанского народа. 600 тыс. человек стали беженцами в своей собственной стране», — приводит её слова «Вестник Кавказа».

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Журналистка заметила, что в прошлом году ей разрешили легально покинуть Азербайджан, но если до этого ее постоянно приглашали в западные страны, то теперь таких приглашений не поступает: «Когда я снова могу свободно перемещаться, я, видимо, никому более не нужна. Это удручает».

При этом Хадиджа Исмаил не готова отказаться от своих убеждений в отношении оккупации Арменией Карабаха, чтобы «угодить кому-либо или получить больше аплодисментов из-за рубежа». «Ирония в том, что никто на Западе не поднимает голос в защиту азербайджанской позиции. Если только на это не выделяются деньги».

По ее словам, с армянской стороны никто не критикует оккупацию Карабаха и не призывает к расследованию армянских военных преступлений, единственным исключением был ныне покойный Георгий Ванян… «Нам нужно больше деятелей искусства, выступающих за мир, но нельзя ожидать этого только от одной [азербайджанской] стороны», — убеждена она.

В вопросе Карабаха оппозиционный журналист солидарна с руководством Азербайджана. Комментируя предположение интервьюера о том, что якобы «авторитарное правление Азербайджана лишает армян Карабаха возможности жить под азербайджанским правлением», Исмаил заявила: «Конфликт начался не с Ильхама Алиева. Самые жестокие столкновения произошли задолго до его прихода к власти. Поэтому я не принимаю этот аргумент. На самом деле, если подумать, это ложь».

Армянские ультранационалистические партии и ранее организовывали противостояние между соседями. В подтверждение этого журналистка заметила: «Отец моей бабушки был убит армянскими дашнаками под Шамахой в 1918 году, через неделю после ее рождения. У моей бабушки были все основания ненавидеть армян. Но она этого не делала. Только когда в 1980-х годах начался карабахский конфликт, она рассказала нам свою историю, закончив ее словами: «Ненависть приходит и уходит, но вам также придется снова жить вместе, поэтому не делайте друг другу ничего гадкого»».