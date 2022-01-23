Байден с помощниками обсудил ситуацию вокруг Украины

Президент США Джозеф Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности», — говорится в заявлении.

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В частности, Байдену доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной». Он обсудил с представителями администрации «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности». «Президент Байден вновь заявил, что в случае, если Россия совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для России вместе с нашими союзниками и партнерами», — отмечается в документе.

Непосредственно в резиденции присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Остальные участники встречи подключились к ней по видеосвязи.