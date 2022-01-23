МИД Сирии потребовал от США вывода военного контингента из страны

МИД Сирии на фоне попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство»* захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке вновь потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Согласно заявлению официального Дамаска, действия формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. В сирийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории».

«Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США», — приводит агентство заявление МИД.

В тексте коммюнике МИД также отмечается, что действия американских сил и боевиков SDF «приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности».