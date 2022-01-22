Посол: Венесуэла готова оказать «военно-техническую помощь» России

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил в субботу, что размещение военных баз РФ в стране невозможно по конституции республики, передает ТАСС.

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Почему американцев напугал этот ответ [заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе], удивляться не приходится», — добавил он.

Посол РФ отметил, что самая большая опасность для США — «иметь у себя здесь, рядом, на юге от мексиканской границы самостоятельные страны, которые сами в праве выбирать с кем и в чем им сотрудничать».

«Дело в том, что американцы хотят видеть здесь только те правительства, да и не только здесь, которые им подчиняются, а не те, которые самостоятельно принимают решения», — резюмировал он.

Также Мелик-Багдасаров заявил, что Венесуэла готова оказать военную помощь РФ при обострении отношений с США. «Безусловно, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Каракас оказать военно-техническую помощь Москве в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США. — С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова [о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе] на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами».

«Эта форма беспрецедентного давления с использованием незаконных ограничительных мер, с использованием клеветы, травли на международной арене, всех имеющихся в арсенале наших западных партнеров способов давления — они с этим в полном объеме сталкиваются, поэтому они прекрасно понимают, что отношения между нашими странами имеют только возможность в дальнейшем укрепляться», — добавил посол.

Он напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой началось в 2001 году с подписанием соответствующего соглашения. «Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники. Мы общими усилиями повышаем и обороноспособность Венесуэлы в том числе», — указал Мелик-Багдасаров.

Дипломат подчеркнул, что формы оказания эффективной помощи со стороны Каракаса могут быть различными. «В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура, здесь есть и глубоководные порты, и гражданские порты, есть различные базы венесуэльского военно-морского флота. Другое дело, что это достаточно чувствительная тема, более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного мы в этом абсолютно не видим», — заключил Мелик-Багдасаров.