МИД Германии заявляет, что не разделяет мнение Шёнбаха

В Немецком министерстве обороны заявили, что не разделяют мнение главнокомандующего ВМС вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, который заявил, что Крым никогда не будет украинским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного ведомства.

«Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шёнбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», — сказал он.

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Ранее Шёнбах объяснил в Twitter, что высказывание о Крыме было личным мнением, а не официальной позицией Германии.