Глава ВМС Германии Шенбах назвал свои слова о Крыме личным мнением

Командующий военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах объяснил, что его утверждение касательно Крыма и Украины было личным мнением, а не официальной позицией Германии. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы ведомства, передает «Газета.ру».

«Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии», — подчеркнул Шенбах.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По его словам, во время конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара он «неосторожно, неправильно оценил ситуацию».

«Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка», — пояснил Кай-Ахим Шенбах в другом твите.