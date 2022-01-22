Госдеп опроверг эвакуацию семей дипперсонала посольства США в Украине

Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США в Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе госдепа на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ, анонсировать на этот счет пока нечего. «Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью», — заявили в ведомстве.

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«Если будет принято решение о изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы», — сообщили в ведомстве.