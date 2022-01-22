Встреча Лаврова и Блинкена не привела к сдвигу в позициях сторон

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена в Женеве дала надежду на то, что резкого обострения ситуации в Европе не будет, но при этом не привела к серьезным сдвигам в позициях сторон. Об этом в беседе с ТАСС заявил в субботу генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«В любом случае хорошо, что продолжается российско-американский диалог, в том числе на уровне руководителей дипломатических ведомств. Хорошо, что стороны не исключают возможности проведения нового саммита. При этом встреча, может быть, немного обнадежила наблюдателей, что в ближайшем будущем вряд ли последует какое-то резкое обострение ситуации в Европе. Но тем не менее она не привела к какому-то серьезному сдвигу позиций сторон», — сказал он.

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Эксперт при этом отметил, что прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена никто и не ожидал. По словам Кортунова, встреча в Женеве показала, что приоритеты у сторон разные.

«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, естественно, основное внимание пытался сосредоточить на обсуждении ситуации на российско-украинской границе и призывал Россию к деэскалации. Но Россия вполне могла от этого разговора и уйти», — указал он.

В свою очередь Блинкен, полагает Кортунов, мог уйти от разговора о гарантиях безопасности, мотивировав это тем, что США не уполномочены от имени НАТО вести переговоры с Москвой в одиночку.