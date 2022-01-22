Политсоветники «нормандского» формата 25 января встретятся в Париже

Политсоветники «нормандского» формата проведут очную встречу в Париже 25 января.

Россию на встрече представит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента.

«Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», — сообщил собеседник агентства.

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Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в «нормандском формате» и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.