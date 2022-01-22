Акар: Решение о закупке дронов принимал Киев, нас нельзя обвинять

Анкара во всех своих шагах строго придерживается норм международного права, принципов добрососедства и продвижения диалога.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью журналу M5.

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«Турция активно сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами-союзниками по НАТО в самых различных областях, в том числе в сфере оборонпрома. Одним из следствий подобного взаимодействия и стала поставка ударных БПЛА в Украину. Решение о закупке дронов было принято Киевом, и Анкару нельзя обвинять в чем-либо. Стоит напомнить, что Украина имеет статус «Партнера по расширенным возможностям НАТО». Увеличение оборонного потенциала этой страны значится в качестве одного из пунктов Индивидуального плана партнерства Украина-НАТО», — напомнил турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что Турция, как страна НАТО, вносит вклад в увеличение военного потенциала Украины, как на двусторонней основе, так и по линии Альянса.