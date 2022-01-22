Турция обвинила Россию в сотрудничестве с террористами

Турция сохраняет приверженность к каждому из взятых обязательств, и продолжает диалог с Москвой по региональным процессам, в особенности по ситуации в Сирии и Южном Кавказе.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью журналу M5.

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При этом Акар заметил, что РФ с одной стороны сотрудничает с Турцией в астанинском формате, а с другой сотрудничает с режимом Башара Асада и террористами YPG [сирийское крыло РКК].

«Дамаск и Москва активизировали усилия по легитимизации режима Башара Асада в глазах международного сообщества. Москва также использует связи с террористами YPG/PKK в качестве козырной карты», — сказал турецкий министр.