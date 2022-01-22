Сертификат об иммунитете будут выдавать через 7 дней после результатов теста

Кабинет министров принял решения в связи с карантинным режимом.

Как сообщили в Кабинете министров, согласно решениям:

— срок изоляции больных с позитивным результатом лабораторного теста, а также контактировавших с ними лиц по месту жительства или пребывания сокращен с 14 до 7 дней.

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— сертификат об иммунитете после выздоровления лиц, заболевших COVID-19, будет предоставляться через 7 дней после того, как они сдали позитивный ПЦР-тест (раньше он предоставлялся через 14 дней).

— отменяется необходимость сдачи тестов сотрудниками, тесно контактировавшими с работниками, имеющими признаки заболевания, после подтверждения у них COVID-19 лабораторным методом.

Данные решения вступают в силу с 24 января 2022 года.