Глава ВМС Германии заявил, что «Путин, вероятно, заслуживает уважения»

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который накануне выразил сомнение, что Украине удастся вернуть временно аннексированный Крым, считает, что цель Владимира Путина — не «маленькая полоска украинской земли», а раскол Евросоюза и восстановление уважения, «которого он, вероятно, даже заслуживает».

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«Россия старая страна, Россия важная страна … Нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией с нашей точки зрения… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы», — сказал глава ВМС Германии.