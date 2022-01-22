Джейхун Байрамов: В ближайшее время мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев

22 января 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министр Дж.Байрамов выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Малайзией, подчеркнув, что «мы высоко оцениваем политический диалог с дружественной Малайзией».

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Он рассказал К.Джаффару о нынешней ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением совместных заявлений, подписанных в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, и отметил, что «в ближайшее время мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома».

В ходе встречи стороны обсудили успешное сотрудничество в рамках международных организаций, другие региональные и международные вопросы, вызывающие взаимный интерес.