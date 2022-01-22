Азербайджан и Иран усилят сотрудничество в энергетической сфере

С целью обсуждения хода выполнения поручений, возложенных на совместную техническую комиссию между Азербайджаном и Ираном по завершению строительства гидроузлов “Худафарин”, “Гыз Галасы” и ГЭС, на гидроузле “Гыз Галасы” состоялась встреча членов комиссии.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области продолжения строительства, эксплуатации гидроузлов и ГЭС, использования энергетических и водных ресурсов, были проведены обсуждения, связанные с завершением текущих работ и предстоящими работами, достигнуты договоренности по вопросам, стоящим на повестке дня.

В то же время было принято решение нарастить усилия по удовлетворению потребностей освобожденных территорий в электроэнергии, а также ускорить процесс строительства гидроузлов и ГЭС, имеющих особое значение для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий, сообщает Report.