По факту самоубийства матроса ГПС возбуждено уголовное дело

22 января матрос, военнослужащий срочной военной службы Рзагулиев Рамиль Хагани оглу, призванный в октябре 2021 года на военную службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны Государственной пограничной службы, был доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы для прохождения обследования в связи с проблемами с психикой.

Около 11:10 военнослужащий, уклонившись от медицинского осмотра, бросился с верхнего этажа строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством.

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Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела, также проведены другие необходимые следственные действия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства.

По факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Как сообщается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.