В военном госпитале покончил с собой военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, 22 января матрос, военнослужащий срочной военной службы Рамиль Рзагулиев, призванный в октябре 2021 года на военную службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны Государственной пограничной службы, был доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы для прохождения обследования в связи с проблемами с психикой.

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«Около 11:10 военнослужащий, уклоняясь от медосмотров, поднялся на верхний этаж строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством, бросившись на землю. В связи с инцидентом совместно с органами прокуратуры проводятся следственные мероприятия», — сказано в заявлении ГПС.