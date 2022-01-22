В Казахстане возбуждено около двух тысяч уголовных дел по фактам терроризма, убийств и насилия

Правоохранительные органы Казахстана завели 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями госорганов, которое провел в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» во всех регионах страны. Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Отмечено, что председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.

«Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о том, что в настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады оружия и боеприпасов», — пояснили в пресс-службе.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил отчет о расследовании фактов терроризма и массовых беспорядков. Он также отчитался об исполнении поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. «Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение», — уточнили в пресс-службе.

Выслушав доклады, президент заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Касаясь вопроса о гибели граждан, глава государства поручил генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование. «Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность», — подчеркнул Токаев.