Путин и Пашинян обсудили «перспективы» ОДКБ и договоренности по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках ОДКБ, сообщили в Кремле.

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Кроме того, они обсудили договоренности, зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России.

Путин также проинформировал Пашиняна по его просьбе о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ.

«По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации. В разговоре Путина и Пашиняна отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей минской группы ОБСЕ», — отметили в Кремле, добавив, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны .