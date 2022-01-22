В слухах о покупке SOCAR завода в Армении обвинили правительство Пашиняна

Слухи о покупке азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR битумного завода в Армении являются целенаправленным информационным вбросом, организованным правящей властью Армении, считает армянский эксперт Андраник Ованнисян.

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«Цель данной провокации — проверить реакцию общественности к такого рода информации и постепенно подготовить граждан Армении к тому, что не только заводы, но и другие объекты будут в скором времени приобретаться заинтересованными турецко-азербайджанскими предпринимателями», — считает он.