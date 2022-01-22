Лондон хочет создать тройственный союз с Украиной и Польшей: карта

Великобритания рассматривает вариант создания союза с Польшей и Украиной, он будет называться тройственный. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Институте Лоуи в Австралии.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Нужно, чтобы все активизировались, вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации», — отметила глава британской дипломатии.

Британский совет по геостратегии опубликовал карту, на которой территории трех стран соединены осью. Их окружают страны-союзники НАТО.