В Самур-Абшеронском канале нашли танковые и артиллерийские снаряды

На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего по территории поселка Гобу Абшеронского района.

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На место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

Во время осмотра места происшествия пиротехниками были обнаружены один 125-мм танковый снаряд БК-14 и один 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56 (не содержащий взрывчатых веществ).

Снаряды были изъяты с территории пиротехниками и утилизированы.