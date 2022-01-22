Украинский капкан для Кремля

В Москве — скандально-сенсационный политический анонс. На следующей неделе стартуют консультации с руководителями фракций Госдумы РФ по вопросу признания самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской» «народных республик» — об этом написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инициативу накануне озвучили депутаты от КПРФ. Как бы коммунисты — это не «единороссы». Но спикер Госдумы, отметив, что «правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», а «затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», принялся сыпать обвинениями: и НАТО, дескать, хочет «оккупировать» Украину (о реальной российской оккупации Крыма и Донбасса, разумеется, «на минуточку забыл»), и Киев, оказывается, игнорирует минские соглашения, — после чего озвучил вывод: «Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в «ДНР» и «ЛНР» (здесь и далее кавычки наши — Minval) необходимо искать». Верный признак, что такое признание как минимум не исключено. Тем более на нынешнем далеко не однозначном фоне.

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Тема нового витка российской агрессии против Украины, стягивания к ее границам российских войск, в том числе и с белорусского направления, где стартуют масштабные учения, находится в фокусе внимания уже не первый день и даже не первую неделю. Но теперь расклад сил меняется. Госсекретарь США Блинкен, главы МИД ведущих европейских стран совершают в Киев «визиты поддержки». В СМИ и соцсетях старательно отслеживают авиарейсы, доставляющие в Украину оружие, прежде всего противотанковые ракеты. Российский «болтающий класс» может, конечно, «юморить» по поводу призыва Зеленского не торопиться покупать гречку и спички, но в том, что к возможной новой войне готовятся и сама Украина, и ее союзники, сомнений уже нет.

А это меняет дело. Кремлю нужна именно «маленькая победоносная война» с Украиной. Да, она позволила бы и поднять рейтинг, и больно «ткнуть пальцем в глаз дяде Сэму», что особенно ценно на фоне нынешней перепалки с Западом, и преподать наглядный урок другим постсоветским странам, рассчитывающим на поддержку Запада и НАТО. Но в таком случае «бить» надо по «мягкой мишени». И еще при наличии гарантии, что за этот удар, пардон, «не прилетит». Но вот можно ли сегодня считать Украину «мягкой мишенью» и рассчитывать на «легкую прогулку» по ее территории — большой вопрос. Особенно после появления «Байрактаров», «Джавелинов» и прочего груза прибывавших в Киев военно-транспортных самолетов из стран НАТО. Наконец, недооценивать международную реакцию тоже рискованно.

Есть, конечно, посредническая инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но вот эти переговоры вряд ли принесут Кремлю ошеломляющий дипломатический успех — скорее всего, произойдет возвращение к «нулевому варианту». Не говоря о том, что в Кремле слишком уж старательно надували щеки, чтобы теперь могли отступить без потери лица. На этом фоне признание «ЛНР» и «ДНР», по примеру Сухуми и Цхинвали, «субъектами международного права» действительно могло показаться кому-то громким, эффектным и относительно безопасным жестом. К тому же Москва таким образом получит возможность уже не играть в «ихтамнетов», а официально завести свои войска в Донецк и Луганск примерно так же, как она получила военную базу в Гудауте.

Но, во-первых, то признание обернулось оглушительным дипломатическим позором: примеру Москвы последовали разве что Венесуэла, Науру, Вануату и ХАМАС, недавно к ним присоединилась еще и Сирия. А во-вторых, в отличие от 2008 года, с его надеждами на «перезагрузку», на сей раз реакция мирового сообщества может оказаться куда жестче.

Так что безболезненного выхода из украинского капкана у Кремля уже нет.

Отдел политики Minval.az