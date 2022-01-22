Россия сочла санкционной две крупные партии груш и запретила их ввоз из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 19 по 20 января 2022 года управлением Россельхознадзора по Оренбургской области во взаимодействии с сотрудниками Самарской таможни на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, вблизи МАПП «Маштаково», пресечены две попытки незаконного ввоза из Казахстана в Россию 37,5 т груш польского происхождения, которые в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещены к ввозу в Россию», — говорится в сообщении.

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Как заявил Россельхознадзор, «при проведении документарной проверки было установлено, что в грузовых автомобилях перевозились груши свежие в количестве 37,5 т без фитосанитарных сертификатов».

Согласно информации, 21 января комиссионно с участием сотрудников Оренбургской транспортной прокуратурой указанный груз был изъят и направлен на уничтожение.